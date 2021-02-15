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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدستور» داخل مجمع الإسماعيلية الطبي قبل الافتتاح الرئاسي (فيديو)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:03 م
مجمع الإسماعيلية
مجمع الإسماعيلية الطبي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أجرت "الدستور" جولة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، قبل الافتتاح الرئاسي له بساعات، لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لأقسام المجمع الداخلية والخارجية، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتستعد محافظة الإسماعيلية لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في افتتاح رئاسي خلال ساعات، وذلك تأكيدًا لانفراد "الدستور" قبل أيام، حيث ينطلق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد عن تكثيف جهودها بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا لتطبيق المنظومة في المحافظة، لتكون ثالث محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بعد بورسعيد والأقصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، أنه من المقرر أن يستهدف المشروع تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية من خلال 54 مركزًا ووحدة صحية و12 مستشفى موزعة على 7 إدارات صحية تغطي كل أرجاء محافظة الإسماعيلية.

وأوضح السبكي أنه يتم العمل على قدم وساق في كل الوحدات والمراكز والمستشفيات المقرر دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بالتوازي، وذلك لإطلاق المنظومة بالمحافظة قريبًا، وتابع: تغطي هذه المنشآت الطبية 7 إدارات صحية وهي (الإسماعيلية، أبوصوير، القنطرة شرق، القنطرة غرب، التل الكبير، القصاصين، فايد)، لتقديم تغطية صحية شاملة لأبناء محافظة الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.38 مليون مواطن.

وكشف المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل عن أسماء المستشفيات المقرر دخولها التشغيل التجريبي من المنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، قائلًا: من المقرر أن يبدأ انطلاق المنظومة في 3 مستشفيات، وهي (مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبوخليفة للطوارئ المخصص حاليًا للحجر الصحي)، بالإضافة إلى 22 مركزًا ووحدة صحية منتشرة في مراكز وقرى المحافظة تغطي مختلف التخصصات الطبية لخدمة قاطني الإسماعيلية.

وأشار إلى أن المستشفيات المتبقية والمقرر دخولها المنظومة بمحافظة الإسماعيلية يبلغ عددها 9 مستشفيات، مؤكدًا دخولهم التشغيل بالمنظومة عقب الانتهاء من كل أعمال التجهيز والتطوير ورفع الكفاءة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وهي مستشفيات (أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية "صدر الإسماعيلية حاليًا"، مركز إعادة التأهيل بالإسماعيلية "مجمع التأمين الصحي حاليًا"، مستشفى جراحات اليوم الواحد بالقصاصين"القصاصين المركزي حاليًا"، التل الكبير المركزي، أبوصوير المركزي، فايد المركزي، القنطرة شرق المركزي، القنطرة غرب المركزي).

وتابع: تبلغ تكلفة البنية التحتية لكل المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية 7.7 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الإسماعيلية لمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي تكلفة 10 مليارات و125 ألف جنيه.

وفي ذات السياق، لفت السبكي إلى أن محافظة الإسماعيلية من أعلى المحافظات تسجيلًا للأعداد بين المواطنين، وذلك منذ بداية التسجيل في المنظومة منذ أكتوبر 2019، حيث تخطى إجمالى المواطنين المسجلين بالمنظومة 1.119 مليون مواطن، مناشدًا باقي المواطنين بسرعة التسجيل للاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل، فور انطلاقها.

يشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية من خلال التخطيط الاستراتيجي للمنظومة، والذي يضمن توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين حسب طبيعة كل محافظة، وتأهيل المنشآت الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، وكذلك التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبكل سهولة ويُسر.

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