الحكومة الألمانية تدافع عن فرض رقابة على الحدود في جنوب شرق البلاد

دافعت الحكومة الألمانية عن فرض رقابة على الحدود وحظر دخول القادمين في جنوب شرق البلاد.وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الاثنين، في برلين إنه نظرا لانتشار متغيرات كورونا في بعض المناطق والدول في أوروبا، "كان على الحكومة الألمانية أن تتحرك في هذا الصدد"، موضحا أن العودة إلى الحالة الطبيعية للحدود المفتوحة هي في مصلحة جميع المعنيين.وتطبق ألمانيا اعتبارا من أمس الأحد حظر دخول على حدودها مع جمهورية التشيك وولاية تيرول النمساوية، بسبب مخاوف من سلالات أكثر ضراوة لفيروس كورونا المستجد في تلك المناطق.وهناك استثناءات للعمال الذين يتعين عليهم التنقل عبر الحدود، بما في ذلك سائقي الشاحنات والمواطنين الألمان أو الأجانب المقيمين في ألمانيا.