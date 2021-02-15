علا رشدي تستعد لموسم جديد من «وجهة مظر»

نشرت النجمة علا رشدي على الصفحة الرسمية لبرنامج "وجهة مظر" فيديو بمناسبة عيد الحب، وعلقت "ماتستنوش حد يخلي يومكم أحلى النهارده. حبوا نفسكم عشان تقدروا تحبوا كل حاجة حواليكم. لما بنحب نفسنا وبنهتم بيها بنقدر نوصل لكل اللي حوالينا قد أيه هم مهمين في حياتنا زي عيلتنا، أولادنا، أصحابنا، وحبايبنا".وأكدت أنها تحضر لموسم جديد من برنامجها الناجح "وجهة مظر"، وستشارك من خلاله الجمهور طرق النجمات في تربية أولادهم ومعانتهم كأمهات التي لا تختلف عن ما تعانية كل الامهات بشكل عام، وأنه حاليًا في مرحلة المونتاج.وجاءت ردود أفعال الجمهور على الفيديو عقب نشرة تدعم الفكرة التي طرحتها علا رشدي ومنها " إحنا بنحبك عشان انتي زينا وشبهنا، متبعاكي من زمان ومستنية الموسم الثاني، أحلى فيديو شوفته في عيد الحب مليان بالطاقة الإيجابية من شخص طبيعي وبسيط، كتير كلامك صح".يذكر أن علا رشدي قد طرحت الجزء الأول من برنامج وجهة مظر على قناة اليوتيوب الخاصة بها، وحقق نجاح كبير مع جمهور الأمهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، فقد حصد الموسم الأول أكثر من 7 ملايين مشاهدة على الفيسبوك وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على قناة اليوتيوب.