رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علا رشدي تستعد لموسم جديد من «وجهة مظر»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:12 م
علا رشدي
علا رشدي
دعاء عبد المقصود
طباعة
نشرت النجمة علا رشدي على الصفحة الرسمية لبرنامج "وجهة مظر" فيديو بمناسبة عيد الحب، وعلقت "ماتستنوش حد يخلي يومكم أحلى النهارده. حبوا نفسكم عشان تقدروا تحبوا كل حاجة حواليكم. لما بنحب نفسنا وبنهتم بيها بنقدر نوصل لكل اللي حوالينا قد أيه هم مهمين في حياتنا زي عيلتنا، أولادنا، أصحابنا، وحبايبنا".

وأكدت أنها تحضر لموسم جديد من برنامجها الناجح "وجهة مظر"، وستشارك من خلاله الجمهور طرق النجمات في تربية أولادهم ومعانتهم كأمهات التي لا تختلف عن ما تعانية كل الامهات بشكل عام، وأنه حاليًا في مرحلة المونتاج.

وجاءت ردود أفعال الجمهور على الفيديو عقب نشرة تدعم الفكرة التي طرحتها علا رشدي ومنها " إحنا بنحبك عشان انتي زينا وشبهنا، متبعاكي من زمان ومستنية الموسم الثاني، أحلى فيديو شوفته في عيد الحب مليان بالطاقة الإيجابية من شخص طبيعي وبسيط، كتير كلامك صح".

يذكر أن علا رشدي قد طرحت الجزء الأول من برنامج وجهة مظر على قناة اليوتيوب الخاصة بها، وحقق نجاح كبير مع جمهور الأمهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، فقد حصد الموسم الأول أكثر من 7 ملايين مشاهدة على الفيسبوك وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على قناة اليوتيوب. اضغط

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

«الإدارية العليا» تثبت حرمان طالبة هندسة من 15 درجة بعد 14 سنة

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

انتشال آخر جثة من أنقاض عقار روض الفرج.. وانهيار عقار ثان بجواره

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» غدا

منوعات

كارثة الفيضانات في الهملايا تؤثر على إمدادات المياه بنيودلهي

سيارة تدهس والد المغنية الأمريكية نيكي ميناج وتودي بحياته

رُبع العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل

إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة كورونا المتحور البريطاني

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناجون» معرض للفنان معتز الإمام بقاعة أوبونتو

«دارة الفنون» تطلق مشروع إيكولوجيات ما بعد الاستعمار

كاتب موريتاني يشيد بالدور الثقافي المصري داخل بلاده

فوز دار الساقي بجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور لناشري قصص الأطفال