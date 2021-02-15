علا رشدي تستعد لموسم جديد من «وجهة مظر»
الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:12 م
دعاء عبد المقصودطباعة
نشرت النجمة علا رشدي على الصفحة الرسمية لبرنامج "وجهة مظر" فيديو بمناسبة عيد الحب، وعلقت "ماتستنوش حد يخلي يومكم أحلى النهارده. حبوا نفسكم عشان تقدروا تحبوا كل حاجة حواليكم. لما بنحب نفسنا وبنهتم بيها بنقدر نوصل لكل اللي حوالينا قد أيه هم مهمين في حياتنا زي عيلتنا، أولادنا، أصحابنا، وحبايبنا".
وأكدت أنها تحضر لموسم جديد من برنامجها الناجح "وجهة مظر"، وستشارك من خلاله الجمهور طرق النجمات في تربية أولادهم ومعانتهم كأمهات التي لا تختلف عن ما تعانية كل الامهات بشكل عام، وأنه حاليًا في مرحلة المونتاج.
وجاءت ردود أفعال الجمهور على الفيديو عقب نشرة تدعم الفكرة التي طرحتها علا رشدي ومنها " إحنا بنحبك عشان انتي زينا وشبهنا، متبعاكي من زمان ومستنية الموسم الثاني، أحلى فيديو شوفته في عيد الحب مليان بالطاقة الإيجابية من شخص طبيعي وبسيط، كتير كلامك صح".
يذكر أن علا رشدي قد طرحت الجزء الأول من برنامج وجهة مظر على قناة اليوتيوب الخاصة بها، وحقق نجاح كبير مع جمهور الأمهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، فقد حصد الموسم الأول أكثر من 7 ملايين مشاهدة على الفيسبوك وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على قناة اليوتيوب. اضغط
وأكدت أنها تحضر لموسم جديد من برنامجها الناجح "وجهة مظر"، وستشارك من خلاله الجمهور طرق النجمات في تربية أولادهم ومعانتهم كأمهات التي لا تختلف عن ما تعانية كل الامهات بشكل عام، وأنه حاليًا في مرحلة المونتاج.
وجاءت ردود أفعال الجمهور على الفيديو عقب نشرة تدعم الفكرة التي طرحتها علا رشدي ومنها " إحنا بنحبك عشان انتي زينا وشبهنا، متبعاكي من زمان ومستنية الموسم الثاني، أحلى فيديو شوفته في عيد الحب مليان بالطاقة الإيجابية من شخص طبيعي وبسيط، كتير كلامك صح".
يذكر أن علا رشدي قد طرحت الجزء الأول من برنامج وجهة مظر على قناة اليوتيوب الخاصة بها، وحقق نجاح كبير مع جمهور الأمهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، فقد حصد الموسم الأول أكثر من 7 ملايين مشاهدة على الفيسبوك وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على قناة اليوتيوب. اضغط