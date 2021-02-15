زعيم الأغلبية البرلمانية ينعى البدري فرغلي

قدم النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، التعازي باسمه ونيابة عن رئيس الحزب وأعضائه في وفاة البرلماني السابق البدرلي فرغلي، نائب بورسعيد.وقال الشريف، في الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي: "لا ننسى أن نقدم التعازي لهذا البرلماني القدير"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بتقديم التعازي.