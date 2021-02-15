النمسا تعرب للسفير الألماني عن انتقادها لقيود السفر

انتقدت النمسا قيود الدخول الجديدة التي فرضتها ألمانيا على حدودها مع ولاية تيرول النمساوية.وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية النمساوية إنه تم إبلاغ السفير الألماني في فيينا، رالف بيسته، خلال محادثة في وزارة الخارجية مساء أمس الأحد بأن الجانب النمساوي يرى الخطوات الألمانية غير متناسبة، مضيفة أن المناقشة الموضوعية جرت في أجواء جيدة على مستوى رسمي رفيع.ودعا وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج إلى مراعاة مبدأ التناسب في تدابير احتواء الجائحة، وقال: "التدابير لها آثار خطيرة للغاية على النمسا بأكملها، وبالتالي فهي تتعارض بشكل واضح مع "الدروس المستفادة" من الربيع الماضي".وتطبق ألمانيا اعتبارا من أمس الأحد حظر دخول على حدودها مع جمهورية التشيك وولاية تيرول النمساوية، بسبب مخاوف من سلالات أكثر ضراوة لفيروس كورونا المستجد في تلك المناطق.