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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم تخصيص شقق بالقاهرة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:25 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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وردت بلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 9 مواطنين، بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قِبل مسؤولى إحدى شركات الاستثمار العقاري، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بمشروع سكنى والاستيلاء على أموالهم دون الوفاء بذلك.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، وأن وراء تلك الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، وقيام المذكور بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي تملك وحدات سكنية بالمدن الجديدة.

وذلك عن طريق إنشائه شركة عقارية للاستثمار العقاري كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإعلانه على وسائل الإعلام المختلفة عن بيع وحدات سكنية بأحد المشاريع بالجيزة، وتمكنه من استقطاب العديد من المواطنين راغبي شـراء الوحدات المعلن عنهـا، وأبرم عقود بيع وهمية لتمليكهم تلك الوحدات بمشروع الشركة المزعوم وحصل منهم على مبالغ مالية طائلة بلغت قيمتها (مليون جنيه) تقريبًا كمقدمات حجوزات للوحدات المبيعة دون الوفاء بتعاقداته.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه وأضاف أنه تم تخصيص قطعة الأرض لشركته بالفعل إلا أنه ونظرًا لتعثره وامتناعه عن السداد تم سحب قطعة الأرض منه وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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