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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21.. طالع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 فبراير2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:04 م
الذهب
الذهب
أسماء منصور
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يبحث العديد من الأشخاص عن سعر جرام الذهب عيار 21 وتفاصيل أسعار الذهب اليوم خاصة المستثمرين ورجال الأعمال والشباب المقبلين علي الزواج مما يجعل موضوع أسعار الذهب من المواضيع التي تتصدرالبحث علي السوشيال ميديا، لذلك اساعرض لكم "الدستور" أسعار الذهب اليوم 15 فبراير بالجنيه المصري في خلال التداولات الصباحية.

ويصرح الخبراء إن هذا التوقيت والأفضل لشراء الذهب، على خلفيه تراجع السعر بالتزامن مع هبوط الطلب على المعدن الأصفر في ظل الركود الاقتصادي، حيث أنخفض سعر أوقية الذهب إلى نحو 1846 دولارا للأوقية مقابل 1860 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر التداولات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ونعرض لكم في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، في فترة التداولات الصباحية بالجنيه المصري:

سعر جرام الذهب عيار 21

هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات الصباحية اليوم، لسجل نحو 911 جنيهًا، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري، ليهبط إلى نحو 797 جنيهات، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 683 جنيهًا.

بينما الأسعار بالمصنعية في مصر فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

يذكر أن أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الأسابيع الأخيرة أنخفضت ليكسر سعر الجرام مستوى 800 جنيه، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى الاتجاه نحو شراء الذهب في صورة سبائك لاستثمار أموالهم بها، بحسب ما قاله تجار ذهب تحدثوا لمصراوي.

أسعار الفضه
وأمام تراجع أسعار الذهب اليوم، يحاول سعر الفضة الخروج من حالة الركود التي طرأت عليه خلال الآونة الأخيرة، ليرتفع سعره العالمي خلال التعاملات الفورية 0.4% إلى 26.71 دولار للأوقية، وعلى مستوى أسعار المعادن النفسية الأخرى، فقد تراجع سعر البلاتين 0.2 % إلى 1092.27 دولار، كما استقر البلاديوم عند 2242.84 دولار.

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