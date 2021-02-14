رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:25 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" عن أسعار الذهب الأحد فى مصر الموافق ١٤-٢-٢٠٢١، واستقرت أسعار الذهب فى السوق المصرى.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة أسعار وانواع الذهب المختلفة، وهى عيار ١٨، وعيار ٢١، وعيار ٢٤، وسعر الجنيه الذهب، وذلك وفقا لأخر التحديثات داخل السوق المصرى، وتشمل أسعار الذهب المذكورة في التقرير من غير المصناعية التي يحصل عليها الصائغ، أو محل بيع المشغولات الذهبية، فيما بلغ سعر الأوقية الذهبية عالميا اليوم الأحد، نحو ١٨٢٤ دولار، ويشهد سوق الذهب حالة من الركود فى الشراء، نتيجة إلى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

تختلف المصنعية من صائغ إلى أخر، وأيضا تختلف من نوع ذهب إلى أخر، ولديكم تقرير يتضمن كافة التفاصيل عن أنواع الذهب وأسعاره.

سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليوم

سجل سعر الذهب فى مصر، اليوم الأحد، عيار ٢١، للجرام الواحد ٧٩٦ جنيها، وذلك غير سعر المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب، أو محل بيع المشغولات الذهبية، ويتميز تلك العيار بأنه الأكثر انتشارا، ومبيعا، فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتميز بالصلابة عن عيار ٢٤.

سعر جرام الذهب عيار ٢٤ اليوم

استقر سعر جرام الذهب من عيار ٢٤، ليسجل سعره للجرام الواحد ٩١١ جنيها، وهو العيار الأقل مبيعا فى مصر، لكنة الأعلى سعرا في مصر، ويتميز بالنقاء، وانخفاض نسبة الشوائب.

سعر جرام الذهب عيار ١٨ اليوم

يعد تلك العيار هو الأكثر مبيعا فى مصر، حيث يتميز تلك العيار بقوة الصلابة، عن عيار ٢١، وأيضا عيار ٢٤، ويجذب العديد من المواطنين لأنه يتميز بالتشكيلات المختلفة والمتعددة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ١٨، للجرام الواحد ٦٨٣ جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد الموافق ١٤-٢-٢٠٢١، في السوق المصري ٦٣٧٦ جنيها، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى ٨ جرامات، من الذهب عيار ٢١. 

سعر أوقية الذهب عيار ٢٤ اليوم

سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد من الذهب عيار ٢٤، ٢٧٣٣٠ جنيها، وتزن الأوقية حوالى ٣٠ جرام من عيار ٢٤، الأقل انتشارا فى السوق المصري.

سعر كيلو الذهب عيار ٢٤ اليوم

بلغ سعر كيلو الذهب عيار ٢٤، نحو ٩١١ ألاف جنيها مصرى، ويزن الكيلو حوالى ١٠٠٠ جرام من الذهب.

قد يهمك أيضا..

سعر الدواجن اليوم



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

إخلاء سبيل هيثم الحريري بكفالة ألف جنيه

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021

دراسة: مضادات الاكتئاب تعمل على تعزيز شفاء المفاصل المصابة بهشاشة العظام

أب يقتل زوجته وطفلتيه وحماته ثم ينتحر

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر

رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان

محمد حافظ رجب.. مات له 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

رشا زقيزق بعد فوزها بجائزة الشارقة: مشاركتي كانت مغامرة