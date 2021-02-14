سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد
الأحد 14/فبراير/2021 - 07:25 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" عن أسعار الذهب الأحد فى مصر الموافق ١٤-٢-٢٠٢١، واستقرت أسعار الذهب فى السوق المصرى.
ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة أسعار وانواع الذهب المختلفة، وهى عيار ١٨، وعيار ٢١، وعيار ٢٤، وسعر الجنيه الذهب، وذلك وفقا لأخر التحديثات داخل السوق المصرى، وتشمل أسعار الذهب المذكورة في التقرير من غير المصناعية التي يحصل عليها الصائغ، أو محل بيع المشغولات الذهبية، فيما بلغ سعر الأوقية الذهبية عالميا اليوم الأحد، نحو ١٨٢٤ دولار، ويشهد سوق الذهب حالة من الركود فى الشراء، نتيجة إلى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحدتختلف المصنعية من صائغ إلى أخر، وأيضا تختلف من نوع ذهب إلى أخر، ولديكم تقرير يتضمن كافة التفاصيل عن أنواع الذهب وأسعاره.
سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليومسجل سعر الذهب فى مصر، اليوم الأحد، عيار ٢١، للجرام الواحد ٧٩٦ جنيها، وذلك غير سعر المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب، أو محل بيع المشغولات الذهبية، ويتميز تلك العيار بأنه الأكثر انتشارا، ومبيعا، فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتميز بالصلابة عن عيار ٢٤.
سعر جرام الذهب عيار ٢٤ اليوماستقر سعر جرام الذهب من عيار ٢٤، ليسجل سعره للجرام الواحد ٩١١ جنيها، وهو العيار الأقل مبيعا فى مصر، لكنة الأعلى سعرا في مصر، ويتميز بالنقاء، وانخفاض نسبة الشوائب.
سعر جرام الذهب عيار ١٨ اليوميعد تلك العيار هو الأكثر مبيعا فى مصر، حيث يتميز تلك العيار بقوة الصلابة، عن عيار ٢١، وأيضا عيار ٢٤، ويجذب العديد من المواطنين لأنه يتميز بالتشكيلات المختلفة والمتعددة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ١٨، للجرام الواحد ٦٨٣ جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوموصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد الموافق ١٤-٢-٢٠٢١، في السوق المصري ٦٣٧٦ جنيها، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى ٨ جرامات، من الذهب عيار ٢١.
سعر أوقية الذهب عيار ٢٤ اليومسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد من الذهب عيار ٢٤، ٢٧٣٣٠ جنيها، وتزن الأوقية حوالى ٣٠ جرام من عيار ٢٤، الأقل انتشارا فى السوق المصري.
سعر كيلو الذهب عيار ٢٤ اليومبلغ سعر كيلو الذهب عيار ٢٤، نحو ٩١١ ألاف جنيها مصرى، ويزن الكيلو حوالى ١٠٠٠ جرام من الذهب.
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