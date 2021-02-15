انخفاض التضخم في عمان 1.57% خلال يناير

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، انخفاض معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.57% في شهر يناير الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020.وعزا المركز الوطني للإحصاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين، انخفاض مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020 إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية، كمجموعة النقل بنسبة 6.87%، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحوليةبنسبة 0.75%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.72%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.36%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.11%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 04ر0%.