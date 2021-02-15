فلسطين ترفض توسيع الشركات الخلوية الإسرائيلية تغطيتها في الضفة لـ95%

أدانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية اليوم الاثنين قرار وزير الاتصالات الإسرائيلي المؤقت بيني غانتس، بالسماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية توسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع في أراضي الضفة الغربية لتصل إلى 95%، متجاهلًا بذلك القوانين الدولية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا)، أن الوزارة تتابع الموضوع بشكل حثيث مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الرباعية الدولية، وستقوم بالتوجه للمحاكم الدولية لوضع حد لهذا التعدي السافر، الذي يرمي من خلاله الجانب الإسرائيلي لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وضرب شركات الاتصالات الفلسطينية، والحيلولة دون تطور القطاع التكنولوجي الفلسطيني.وتابع "في حين لا يزال الفلسطينيون محرومون اليوم من خدمات الجيلين الرابع والخامس تقوم الحكومة الاسرائيلية بالاستمرار في فرض أمر واقع على الأرض والفضاء، الأمر الذي نعتبره انتهاكا وسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني".