تراجع جماعي لأسواق المال الإماراتية بالتزامن مع نتائج الأعمال السنوية

هبطت مؤشرات أسواق المال الإماراتية لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين - ثانى تعاملات الأسبوع - بدعم من تراجع أسهم البنوك والاتصالات، فيما تراجع أداء الأسواق الإماراتية، بالتزامن مع استمرار الإعلان عن نتائج أعمال الشركات السنوية.وتراجع سوق دبي المالية بنسبة 19. 0 %، ليصل الى مستوى 2617.90 نقطة، بتعاملات بلغت نحو 31 مليون سهم، بقيمة اجمالية سجلت 44.38 مليون درهم، حيث تراجع سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.94 %، وسهم داماك 2.41 %، ودبي الوطني 2.15 %، وديار للتطوير 1.74 %.على صعيد متصل تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.04 %، ليسجل مستوى مستوى 5663.85 نقطة، وذلك من خلال التعامل على نحو 31.33 مليون سهم، بقيمة 165.13 مليون درهم.وكانت أبرز الأسهم المتراجعة صباحًا سهم الواحة كابيتال بنسبة 0.79 %، وأبوظبي الأول 0.13 %، واتصالات 0.10 %.