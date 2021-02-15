شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن انهيار عقار روض الفرج

تلقت الحماية المدنية بلاغًا يفيد بانهيار عقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، ودفعت الحماية المدنية بعربات إنقاذ ومعدات لرفع الركام، وانتشر أفراد القوة للبحث عن ضحايا.وقال محمد عادل، أحد شهود العيان، إن العقار بدأ بالانهيار في تمام الساعة التاسعة يوم لأحد، مضيفًا أن العقار قد مال علي العقار المجاور له، وأسرع الأهالي بإبلاغ الحماية المدنية التي أتت خلال دقائق وفرضت طوقًا أمنيًا حول المبني تجنبًا لحدوث إصابات بين الأهالي.وأضاف أن هناك 3 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الانهيار، وهناك آخرون تحت الأنقاض، وقوات الأمن تقوم برفع الركام للبحث عن باقي السكان.