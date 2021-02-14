تامر مرسي يكشف برومو فيلم «السرب»: «هيخافوا منه»

نشر المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه على "فيسبوك"، برومو فيلم "السرب"، من بطولة أحمد السقا وقصي الخولي وشريف منير وآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه قريبا في دور العرض السينمائي.وكتب عبر حسابه تعليقا على الفيديو: "عملنا الاختيار وخافوا منه.. قمنا عاملين السِّرب.. وهيخافوا منه.. رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبا في دور العرض، هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مصر العظمى".الفيلم يتناول قضية الإرهاب، بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب وسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.كما أن الفيلم يدور حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا وأحداث تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع والتواجد داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه كتب حوالي 12 مسودة للفيلم، لوجوب معرفة الكاتب الشاملة ببعض الدول مثل ليبيا والعراق والتي تطلبت بحثًا كبيرًا.