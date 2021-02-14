رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر مرسي يكشف برومو فيلم «السرب»: «هيخافوا منه»

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:07 م
تامر مرسي
تامر مرسي
دعاء عبد المقصود
طباعة
نشر المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه على "فيسبوك"، برومو فيلم "السرب"، من بطولة أحمد السقا وقصي الخولي وشريف منير وآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه قريبا في دور العرض السينمائي.

وكتب عبر حسابه تعليقا على الفيديو: "عملنا الاختيار وخافوا منه.. قمنا عاملين السِّرب.. وهيخافوا منه.. رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبا في دور العرض، هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مصر العظمى".

الفيلم يتناول قضية الإرهاب، بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب وسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

كما أن الفيلم يدور حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا وأحداث تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع والتواجد داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه كتب حوالي 12 مسودة للفيلم، لوجوب معرفة الكاتب الشاملة ببعض الدول مثل ليبيا والعراق والتي تطلبت بحثًا كبيرًا.

موضوعات متعلقة

موعد إعلان جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2021

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

موعد صرف مرتب فبراير ٢٠٢١ للموظفين

الفلانتين.. لماذا سمي عيد الحب بهذا الاسم؟

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

دار الكتب والوثائق تنظم ندوة «بنتك أمانة.. ختان الإناث من منظور ثقافي»

الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي عن عمر ناهز 77 عاما