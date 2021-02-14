رانيا هاشم: الوقوف خلف رئيس «الوفد» والتكاتف من أجل الكيان واجب على الجميع

أكدت الإعلامية رانيا هاشم نائب رئيس لجنة الإعلام في حزب الوفد وعضو المجلس الأعلى للإعلام دعمها الكامل لقرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد الإصلاحية.وأشارت نائب رئيس لجنة الإعلام في حزب الوفد إلى وقوفها خلف استقرار بيت الأمة ومؤسساته لاستكمال المسيرة الوطنية للحزب العريق.وأعربت عضو المجلس الأعلى للإعلام عن اعتزازها بوجودها في خزب الوفد، وتمنيها أن يظل بيت الأمة هو منبع الخير والسلام والاستقرار للدولة المصرية والشعب المصري.وأكد هاشم مساهمتها تساهم بشكل فعال في أنشطة الحزب القادمة، داعية جميع أبناء الوفد إلى التكاتف من أجل الاستقرار واستكمال الدور الوطني للحزب في دعم الدولة الوطنية الحديثة التي نريدها جميعا مزدهرة بعيدا عن الفتن والمؤامرات.