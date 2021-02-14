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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أجهزة كهربائية من وزير الشباب ومحافظ القاهرة لـ158 عروسًا بالأسمرات

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:48 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
مصطفى عبدالله
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شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر حفل توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على نحو 158 عروسًا من سكان مدينة الأسمرات مقدمة من صندوق تحيا مصر.

أكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تبرز حرص الدولة على توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين، مؤكدًا استمرار تعاون المحافظة مع أجهزة الدولة لتحقيق ما يأمل إليه مجتمعنا من حياة كريمة، مشيرًا إلى أن صندوق تحيا مصر يمثل دائمًا مصدر الدعم والعون للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية على مدار عدة سنوات منذ أن أطلق الرئيس مبادرة "حياة كريمة " لكل مواطن التي كان لها أثر إيجابي فى حياة المواطنين.

وأكد المحافظ دعم صندوق تحيا مصر لأهالي حي الأسمرات؛ إيمانا بأحقية هؤلاء في ان ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية، مضيفًا أن حفل اليوم إضافة لمسيرة عطاء صندوق تحيا مصر بحي الأسمرات دعمًا لبناتنا المقبلات على الزواج لإدخال الفرحة عليهم وتحقيق آمالهم بالتعاون مع المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الأسمرات نموذج مميز متكامل الخدمات بنته الدولة بديلًا للعشوائيات

شهد الحفل المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من الفنانين وممثلى جمعيات المجتمع المدنى.

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