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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقيلة صالح يستقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:23 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
محمد عمر
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استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي في منزله بمدينة القبة.

ويجري رئيس المجلس الرئاسي الجديد، جولة إلى مدينة البيضاء، لعقد اجتماعات تشاورية مع عدد من قيادات الجيش، وأعيان القبائل، ومنظمات المجتمع المدني مع توحيد المؤسسات، بما فيها المؤسسة العسكرية، وإطلاق مشروع المصالحة الشاملة.

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديد، أعلن عن قفل باب تقديم ملفات السير الذاتية للمترشحين لعضوية حكومة الوحدة الوطنية وأنه بدأ اختيار الوزراء، وفق معايير الكفاءة، مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة.

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