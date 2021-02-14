إيبارشية الوادي الجديد تواصل تعليق الأنشطة الكنسية

أعلنت إيبارشية الوادي الجديد، برعاية الأنبا أرسانيوس، أسقف الإيبارشية استمرار تعليق الأنشطة الكنسية ومدارس الأحد حتى نهاية فبراير الجاري.أشارت الإيبارشية، في بيان الأحد، إلى أن صلوات القداسات ستكون بالحجز المسبق قبل الحجز مع تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا من تباعد اجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.