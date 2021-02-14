افتتاح وحدة مرور جمصة الجديدة على مساحة 220 ألف متر

افتتح اليوم الأحد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وحدة مرور جمصة الجديدة.حضر الافتتاح العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والعميد إسلام رمزى والعقيد دكتور حاتم طه وكيلا الإدارة، والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، والمقدم دكتور عمرو الشربينى رئيس قسم الشئون الإدارية واختبارات القيادة، والمقدم سامح عبدالوهاب رئيس قسم الفحص الفنى، والرائد أحمد النجار رئيس قسم مرور جمصة.جاء ذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات المرورية وتطويرها لأصحاب المركبات للتيسير عليهم وحمايتهم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لحصولهم على كل الخدمات المرورية.وأقيمت الوحدة على مساحة ٥ أفدنة، وستقدم كل الخدمات المرورية من استخراج وتجديد رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات المرورية بنطاق مدينة جمصة والقرى التابعة لها، فضلًا عن نقل خدمات فحص وترخيص النقل الثقيل بكل أنحاء المحافظة إلى الوحدة الجديدة.وأكدت القيادات الأمنية وقيادات المرور على الموظفين بضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم دون إبطاء أو تأخير.