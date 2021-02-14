مقتل وإصابة 5 مدنيين بهجوم مسلح في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية مقتل ثلاث سيدات، وإصابة شخصين آخرين، إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون بحي "دينيلي" بالعاصمة مقديشو.وذكر راديو "شابيلي الصومالي" أن الهجوم وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، حيث كانت القتيلات ذاهبات إلى عملهن بوزارة الدفاع الصومالية (عاملات نظافة).وأوضحت الشرطة الصومالية أنه تم فتح التحقيقات في الهجوم الإرهابي.