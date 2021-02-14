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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس شاب قفزت فتاة من سيارته بالتجمع

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:48 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس شاب قفزت من سيارته فتاة عقب مشاجرة بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع فتاة دهستها سيارة نقل، عقب سقوطها من سيارة ملاكي كانت تسير بطريق العين السخنة فى القاهرة الجديدة، وبالانتقال تبين أن الفتاة كانت تستقل سيارة بصحبة صديقها، ونشبت بينهما مشاجرة قامت على إثرها بفتح باب السيارة والقفز منها، ما أدى إلى سقوطها، ودهستها سيارة نقل كانت تسير على الطريق مما أدى لمصرعها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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