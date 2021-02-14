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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار حبس المتهم بسرقة 40 ألف جنيه من طليقته

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:56 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، الأحد، حبس المتهم بالشروع في قتل طليقته وسرقة مصوغات وأموال منها بقيمة 40 ألف جنيه بمساعدة 3 من أصدقائه بمنطقة الأميرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وحررت سيدة محضرًا بقسم الأميرية، تتهم فيه طليقها بسرقة مصوغاتها وأموالها بعد انفصالهما بأيام.


وقالت السيدة، إن هناك مشاكل وقعت بينها وزوجها، وخلافات كثيرة؛ بسبب إعطاء مفاتيح شقة الزوجية لأهله، وترددهم عليها واستخدام أغراضها في عدم وجودها، حتى انتهى بهم المطاف إلى الطلاق.

أضافت: «اضطر للطلاق وديًا بعد لجوئي للقضاء، وبعد أيام قليلة من الطلاق فوجئت به وبرفقته 3 من أصدقائه في غياب والدي يدخلون الشقة ويتعدوون عليّ بالضرب، وسرقوا على مصوغاتي وأموالي التي تقدر بـ 40 ألف جنيه».

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