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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء انتخابات مجالس 4 نقابات فرعية للمحامين

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:08 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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دأت اليوم الأحد، انتخابات الجولة الأولى لنقابتي القاهرة الجديدة وطنطا، بينما تعقد جولة الإعادة لانتخابات نقابتي شمال الجيزة والبحر الأحمر.

وتعقد يوم الإثنين الموافق 15 فبراير، انتخابات جولة الإعادة لنقابتي جنوب القاهرة وحلوان.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن مقار انعقاد اللجان الانتخابية والتي جاءت كالآتي:

القاهرة الجديدة: مقر النقابة العامة.

شمال الجيزة: مقر النقابة الفرعية بالكيت كات.

البحر الأحمر: 3 لجان خاصة بالغردقة وسفاجا بسرادق بفناء محكمة الغردقة – لجنة رأس غارب بسرادق بفناء محكمة رأس غارب – لجنتا القصير وشلاتين بسرادق في فناء محكمة القصير.

جنوب القاهرة: مقر النقابة العامة.

حلوان: اللجان من 1 إلى 9 الخاصة بالبساتين ودار السلام والمعادي بالنادي النهري في المعادي، اللجان من 10 إلى 16 الخاصة بحلوان والتبين و15 مايو بسرادق بفناء محكمة حلوان.

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