رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العمليات المشتركة العراقية: قضاء سنجار خالٍ من المظاهر المسلحة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:52 ص
العمليات المشتركة
العمليات المشتركة العراقية
وكالات
طباعة
أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، عدم وجود مظاهر مسلحة، في قضاء سنجار، مشيرة إلى أن الأمن في القضاء يُدار من الجيش العراقي والشرطة المحلية والأمن الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي قوله إن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه في وقت سابق بأن يكون قضاء سنجار خاليا من المظاهر المسلحة»، مؤكدا أنه «لا يوجد حاليا في القضاء سوى قوات الجيش العراقي والشرطة المحلية والأمن الوطني، فيما تتواجد قوات من الشرطة الاتحادية في المناطق الحدودية وخارج مدينة سنجار».

وأضاف، أن «قضاء سنجار خال حاليا، من أي حزب أو جهة سياسية تتولى زمام الأمن في المدينة، باستثناء المنظومة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية»، مشيرًا الى أن «القوات الأمنية تعمل وفقًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة على تأمين الأمن في القضاء من أجل تسهيل عودة النازحين».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الوزراء: الإجازة سببت زيادة إصابات الطلاب بكورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

دراسة: سلالة كورونا البريطانية «أكثر فتكا»

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«سويلم» و«أبو العلا» يطالبان بتجميد عضويتهما مؤقتا باتحاد الكتاب

«دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

ختام ملتقى «تحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات» ببورسعيد

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر