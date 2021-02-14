العمليات المشتركة العراقية: قضاء سنجار خالٍ من المظاهر المسلحة

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، عدم وجود مظاهر مسلحة، في قضاء سنجار، مشيرة إلى أن الأمن في القضاء يُدار من الجيش العراقي والشرطة المحلية والأمن الوطني.ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي قوله إن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه في وقت سابق بأن يكون قضاء سنجار خاليا من المظاهر المسلحة»، مؤكدا أنه «لا يوجد حاليا في القضاء سوى قوات الجيش العراقي والشرطة المحلية والأمن الوطني، فيما تتواجد قوات من الشرطة الاتحادية في المناطق الحدودية وخارج مدينة سنجار».وأضاف، أن «قضاء سنجار خال حاليا، من أي حزب أو جهة سياسية تتولى زمام الأمن في المدينة، باستثناء المنظومة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية»، مشيرًا الى أن «القوات الأمنية تعمل وفقًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة على تأمين الأمن في القضاء من أجل تسهيل عودة النازحين».