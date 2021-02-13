رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كمال شاتيلا يطالب السلطة اللبنانية بدعم «أبوالغيط» لرئاسة الجامعة العربية

السبت 13/فبراير/2021 - 08:58 م
كمال شاتيلا
كمال شاتيلا
آية حسني
طباعة
طالب رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، السلطة اللبنانية المعنية بالموافقة على ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، مشددًا على أن ذلك يشكل قوة دفع للعلاقات اللبنانية المصرية.

وقال شاتيلا في بيان حصلت الدستور على نسخة منه، إن تردد السلطة اللبنانية والحكومة في إصدار موقف رسمي لبناني بدعم مرشح مصر للأمانة العامة للجامعة العربية، غير مبرر على الإطلاق وغير مقبول.

ووجه شاتيلا حديثه إلى الذين يزعمون بضعف أداء الجامعة، قائلا: "إنها تعبر عن الدول الأعضاء فيها، فبقدر ما يدفعونها إلى الأمام تتحرك إدارتها بفعالية أكبر وافضل، لكن حينما تقصّر بلدان عربية وتمتنع عن دفع اشتراكاتها، فان ضعف الإمكانات أحد أهم أسباب تقصيرها، فإدارة الجامعة منذ سنوات تتحرك بـ40 % من ميزانيتها فقط، وقد حاول أبو الغيط باستمرار تقديم مقترحات لتفعيل دور الجامعة فلم يلق الاستجابة المطلوبة".

وتابع: "إن أحرار العرب يتابعون المحاولات الأجنبية والصهيونية لتفكيك الجامعة، فشيمون بيريز الرئيس السابق لإسرائيل طرح منذ التسعينيات إدخال تركيا وإسرائيل إليها وتحويلها إلى جامعة شرق أوسطية تلغي هويتها العربية. ولا ننسى أن الجامعة وفرّت الصمود للأمة بعد هزيمة عام 1967، وكانت قوة دفع كبرى لتحقيق انتصار حرب أكتوبر عام 1973، وأطلقت منظمة التحرير الفلسطينية عالميًا وتحفظت على مشروع وحيد القرن ترامب".

كما أشاد شاتيلا بدور القاهرة في الوقوف مع لبنان وآخره المساعدات المصرية التي وصلت البلاد بعد تفجير مرفأ بيروت.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: عمليات تطوير المناطق التاريخية تعتبر بمثابة تدخل جراحى

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

لجنة كورونا: استئناف الدراسة بعد انتهاء أسبوع الإجازة الإضافى

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

الصور

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

«التعليم العالي»: استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 27 فبراير

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

جامعة أوغندية تتيح للطلاب حرية تدريب الطيور لتنشيط السياحة

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«الجدار الشفاف» جديد إيهاب بديوى عن دار إبهار للنشر

محمد حافظ رجب.. مات وله 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

مصطفى نصر: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)