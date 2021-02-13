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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فى عيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن ميمى جمال

السبت 13/فبراير/2021 - 04:25 م
ميمى جمال
ميمى جمال
جميلة على
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يصادف اليوم 13 فبراير، عيد ميلاد الفنانة ميمى جمال، إحدى أعمدة الكوميديا فى العالم العربى، والتى لعبت أدوارا كثيرة ومتعددة ومتنوعة على شاشات السينما والتلفزيون وكذلك على خشبة المسرح.

في هذا السياق تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة.
- من مواليد الأربعينات وولدت لأب مصرى وأم يونانية واسمها الأصلى "أمينة مصطفى جمال".
- كانت بدايتها فى عالم السينما وهى طفلة عمرها 10 سنوات من خلال دورها كابنة للفنان عماد حمدى فى فيلم "أقوى من الحب" عام 1953.
- كان ثانى أدوارها فى عالم السينما وهى فى عمر 16 عاما، حيث أدت دور فى فيلم بين الأطلال وكان أيضا من بطولة عماد حمدى.
- تزوجت من الفنان حسن مصطفى بعدما تعرفت عليه فى منتصف الستينات بأحد المسارح التى كانوا يعملون بها.
- أنجبت منه 4 فتيات وعاشت معه حوالى أربعون عاما حتى توفاه الله فى عام 2015.
- تعتبر خشبة المسرح هى المكان الأهم فى حياة ميمى جمال، حيث كانت السبب فى نجوميتها الحقيقية بعيدا عن السينما التى حصرتها فى أدوار ثانوية.
- كانت عضوة فى فرقة "المسرح الحر" وعملت بفرق المسرح بالتلفزيون وشاركت كبار نجوم الكوميديا فى مصر.
- ميمي جمال أدّت دور الأستاذة في مسرحية "مدرسة المشاغبين" الشهيرة، بدلًا من الفنّانة سهير البابلي لمدة شهرين، بينما كانت الأخيرة تخضع لعملٍ جراحي.
- قدمت ما يقرب من 500 عمل فنى حتى اعتزالها الفن عام 2016 بعد وفاة زوجها، وكان آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" أمام أحمد حلمى.
- رفضت العودة لعالم الفن قائلة فى برنامج صاحبة الجلالة مع إسعاد يونس "أنا تعبت".

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