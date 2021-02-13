مركز جسور بالأسقفية ينظم ورشة لفن البانتومايم

ينظم مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية فى مصر ورشة بعنوان "فن البانتومايم" بالشراكة مع فريق اسمه إيه؟ لفنون الأداء المعاصرة لمدة أربعة أيام فى ٢٣، ٢٤ من شهر فبراير الحالى ويوم ٢، ٣ من شهر مارس المقبل، وذلك فى كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.وتهدف الورشة إلى تشجيع قيم الإبداع وحرية التعبير من خلال الفن خاصة فى مرحلة البناء لمجتمع يسمح بالاختلاف ويحترم وجهات النظر المختلفة ومن أجل أن يكون هناك وسيلة للحوار من خلال الأداء الفنى.تتضمن الورشة نبذة عن تاريخ فن المايم ونشأته وأهم مؤسسى وممارسي فن المايم، وتتضمن تمارين على أهم تقنيات المدرسة الفرنسية الكلاسيكية، تمارين على تقنيات استخدام المساحة والزمن والإحساس بالآخر وبالحركة.من المقرر أن تقام الورشة فى تمام الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً، ويقدم الورشة المدرب أحمد برعى، على أن يكون الاشتراك من خلال استمارة التسجيل من خلال صفحة مركز جسور https:forms.gleBrBkHQzeXG7rzQ336.جدير بالذكر أن الـ(مايم) نوع من الأداء الفنى يعتمد على الحس الجمالي والبصري والإيقاع الزمني والمساحة المكانية والإيماءة وحركة الجسم، يقوم به مؤدٍّ واحد أو أكثر لتمثيل مسرحية كاملة.جاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى فى السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا أنه اجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى، ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الآخر، حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والأداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.تتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضًا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.يشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة فى نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور والأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، علي صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.