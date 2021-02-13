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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمانى تركى: انتحار 51 تاجرًا بسبب تراكم الديون

السبت 13/فبراير/2021 - 12:41 م
، تشتين عثمان بوداك
، تشتين عثمان بوداك
مروة عنبر
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أعلن نائب البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، تشتين عثمان بوداك، انتحار 51 تاجرا في تركيا بسبب ضيق ظروف المعيشة وتراكم الديون خلال فترة الوباء.

وكشف البرلمانى التركى أن معدلات الانتحار بين التجار ارتفعت بواقع 4 منتحرين شهريا، متابعا "إن ما لا يقل عن 99 ألف و588 تاجرا منهم قد أغلقوا محالهم في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يعانيها أبناء الشعب التركي مؤخرا".

وقال بوداق خلال مؤتمر بمدينة أنطاليا، بشأن الأزمة التي يتعرض لها التجار خلال فترة الوباء "إن نقص سبل العيش يدفع التجار إلى اتخاذ قرارات خاطئة وهم في حالة من اليأس لكن الحكومة تتجاهل صرخاتهم ولا تقدم المساعدات لهم"، وفقا لموقع يني بير ماجاره.

وتابع بوداك، "التجار الذين هم بالفعل في وضع صعب، تألموا أكثر في ظل فترة الوباء، فهناك العديد منهم أضطر إلى غلق محالهم، ومنهم من يقترض لسداد الإيجار والفواتير، مؤكدا أنه وفقا لبيانات جريدة تسجيل التجار والحرفيين في تركيا، فقد تخلى ما لا يقل عن 99 ألفا و588 تاجرا عن مهنتهم وأغلقوا أبواب متاجرهم في عام 2020 المنصرم، بسبب سقوطهم في مستنقع الديون".

وأضاف بوداك، وفقا لدراستنا الاسترجاعية التي قمنا بها، رأينا أن 51 من التجار لدينا وقعوا في أزمة وأنهوا حياتهم بالانتحار، لافتا إلى أن ارتفاع معدل الانتحار بين التجار بواقع 4 منتحرين شهريا.

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