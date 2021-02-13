«نصير الغلابة».. «الدستور» تنقل أوجاع أهالي عزبة الهجانة إلى الرئيس

«بنحبك ياريس»، هتافات تعالت من أهالي عزبة الهجانة، التابعة لحي مدينة نصر، عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، برفقة وفد من الحكومة على رأسه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخل المنطقة.



«الدستور» حاورت بعض أهالي عزبة الهجانة؛ للوقوف على مشاكلهم اليومية التي تعيق حياتهم.





شوارع ضيقة ومخدرات منتشرة



قال محمد حسنى، أحد أهالي عزبة الهجانة، إنهم يواجهون صعوبة كبيرة في دخول سيارات الحماية المدنية حال نشوب حرائق لضيق أغلب الشوارع، وانتشار المطبات العشوائية والأرصفة المخالة والتي تتسبب في تعطيل السيارات خلال مروها.



وروى حسني، واقعة حدثت في أحد الأيام مع سائق عربة المطافئ، خلال إطفاء حريق نشب في شقة سكنية بعد تلف إحدى العجلات، وأخذ ايصرخ لأن العربة عهدة ولا يمكن أتلافها بدون تحرير محضرًا رسميًا، كما أن ذلك جعل الحريق يتفاقم، لتأخر رجال المطافي في الوصول.



وأشار "حسني" إلى أزمة أخرى، وهي انتشار مروجي المخدرات في طريق السويس؛ موضحًا أن ذلك تسبب في مقتل ما يزيد عن 5 أفراد شهريًا أثناء المرور إلى جوار تجار المواد المخدرة، معلقًا:" مش عارفين نحمي ولادنا".

