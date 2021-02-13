رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حياة كريمة» تنهي معاناة أهالي «منية المرشد» بكفر الشيخ (صور)

السبت 13/فبراير/2021 - 11:51 ص
أهالي منية المرشد
أهالي منية المرشد
عمرو الشامي
طباعة
تعد قرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من أكبر القرى والأكثر كثافة سكانية بل والأكثر أيضا تميزا من حيث الموقع لوقوعها على مسافة قريبة من المدينة وكذلك نهر النيل، إلا أن كل ما سبق لم يشفع لها ولم ينتشلا من براثن الإهمال بل سقطت كفريسة مثلها كباقي جيرانها من قرى مطوبس، فصار الإهمال يسيطر علي الوضع هناك، إلا أن إدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية بعث الأمل مرة أخرى في نفوس قاطنيها وأعطاهم قبلة الحياة مما جعل حالهم يتبدل من حزن ويأس إلى فرح وأمل.

يقول طارق عميرة، أحد شباب القرية، إن القرية على الرغم من مساحتها الكبيرة إلا أنه لا يوجد بها مستشفي حيث تم تعطيل مستشفي التكامل الموجودة بها التى كان يتردد عليها المئات من الأهالى لتلقى العلاج وتحولت لخرابات يلجأ اليها الخارجين على القانون، لافتا إلى أن ما يحدث بمستشفى التكامل بمنية المرشد يعد إهمالا وعدم استغلال المساحات الشاسعة من المستشفى.

وأضاف عميرة، خلال تصريحات لـ" الدستور"، أن أهالى القرية بتوابعها وعددهم 100 ألف نسمة محرومون من الخدمات الطبية فوحدة طب الأسرة التى تم إنشائها على مساحة 5 قراريط مستقطعة من مساحة مستشفى التكامل 5 أفدنة ونصف لا تفى بالخدمات الطبية التى يتمناها الأهالى، مؤكدا أن مستشفى التكامل المهملة أنشئت عام 1948 على مساحة 5 أفدنة ونصف ومحاطة بسور بأرقى منطقة بمنية المرشد.

وأبدي الشاب، سعادته وأمله بمبادرة " حياة كريمة " والتي من شأنها أن تعمل علي النهوض بخدمات القرية وحل مشاكلها ولا سيما في القطاع الصحي.

وأكد أحمد بركات، أحد أهالي القرية، أن شوارع وطرقات القرية تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي، فضلا عن عدم صرف الشوارع لعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي حتي الآن.

وأكد السيد حمدي، أحد أهالي منية المرشد، أن القمامة منتشرة في جميع أنحاء القرية، وكذلك مياه الصرف الصحي نتيجة عدم وجود مشروع صرف يخدم القرية حتي الآن أو بمعني أصح لم يتم الانتهاء من إنشاؤه منذ سنوات عديدة حتى الآن، مما يزيد المعاناة في فصل الشتاء حيث تتراكم المياه في الشوارع بل وتدخل المنازل أحيانا، وسط تجاهل المسئولين لشكوانا المتكررة.

ويأتي ذلك، فيما اصطفت المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه

«جيل بلا أساتذة».. مكيدة على الهواء وراء مقولة محمد حافظ رجب الشهيرة