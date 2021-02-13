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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دنيا سمير غانم تنتهي من اختيار أغاني واستعراضات «المدينة»

السبت 13/فبراير/2021 - 11:27 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
محمد قدري
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قررت النجمة الشابة دنيا سمير غانم وبشكل نهائي تصوير مسلسلها الرمضاني القادم "المدينة" المقرر عرضه من خلال 15 حلقة خلال أيام قليلة بعد انتهاء التحضيرات بشكل كبير.

وحرصت دنيا خلال الشهرين الماضيين على اختيار أغان واستعراضات مختلفة، لتقدمها في المسلسل الجديد الذي يعتمد على الديكورات الداخلية من أجل تقديم المسلسل "الغنائي الاستعراضي" بشكل مميز في شيء يقرب الفوازير من الدراما التليفزيونية.

وفتحت الشركة المنتجة خطوط اتصال مع عدد من الفنانين لتولي البطولة أمام دنيا، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل كامل وجار تحديده، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، اتفقت معهم دنيا بنفسها ويظهرون على مدار الحفلات، بالإضافة إلى بيومي فؤاد ومحمد سلام.

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