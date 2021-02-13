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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: تراجع كبير في شعبية رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية

السبت 13/فبراير/2021 - 11:47 ص
ماركوس زودر
ماركوس زودر
وكالات
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كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَت، اليوم السبت، في ألمانيا حدوث تراجع كبير في شعبية ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي الشريك في الائتلاف الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس الرأي، ونشرتها صحيفة "اوجسبورجر الجماينه"، أن نسبة الرضا عن أداء زودر انخفضت من 71% في الموجة الأولى من جائحة كورونا إلى 48%.

وفي المقابل، أعرب 42% عن عدم رضاهم عن أداء زودر.

وكان زودر يحظى خلال الفترة الأولى من وباء كورونا بأعلى نسبة تأييد بين الناخبين الألمان للترشح عن التحالف المسيحي لخلافة ميركل في منصب المستشار في الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة في سبتمبر المقبل.

وأوضحت النتائج أن الحزب البافاري يمكنه الحصول على 1ر46% حال إجراء انتخابات برلمان الولاية غدا الأحد، وجاء الخضر في هذا الاستطلاع في المركز الثاني بـ2ر19% تلاهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ7ر8% ثم حزب (الناخبون الأحرار) بـ1ر7% وحزب البديل بـ8ر6%.

وحسب الاستطلاع، لن يتمكن أي من الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار من دخول برلمان الولاية، إذ حصل الأول على 2ر4% والثاني على 8ر2%، حيث يشترط حصول أي حزب على 5% على الأقل من الأصوات ليتمكن من دخول البرلمان.

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