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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. نظر دعوى تسليم المقاول الهارب محمد علي للسلطات المصرية

السبت 13/فبراير/2021 - 09:05 ص
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد
حسام التمساح
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تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي ضد وزير الخارجية وآخرين، والتي يطالب فيها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بخصوص الهارب محمد علي ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.

وأضافت الدعوى التى حملت رقم 61719 لسنة 74 قضائية أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعبين المصري والأسباني، وتهديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذه الجرائم التى يرتكبها المجرم الهارب محمد علي، على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات التي تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات.

وذكرت الدعوى أن المدعى فوجئ بسفر المقاول المذكور إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل الإقليم المصري، ومنها التهرب الضريبي وأخرى ارتكبها باسم شركته، وأنه قام خلال عامي 2019 و2020 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب المصري والمسئولين المصريين المتمتعين بحماية دولية، فضلٱ عن بثه روح الكراهية بين أبنائه وتكدير السلم والأمن الاجتماعي بغرض تحقيق أهداف جماعة إرهابية.

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