قصف تركي مكثف على سفوح جبل كاره في شمال العراق

أكدت وسائل إعلام كردية وقوع قصف تركي مكثف مساء الجمعة على سفوح جبل "كاره" وثلاث نواح في دهوك بشمال العراق.من جهته، أعلن حزب العمال الكردستاني سقوط 30 جنديًا تركيًا في اشتباكات مستمرة مع مسلحي الحزب في شمال العراق، وفقا لفضائية العربية.في سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع التركية اليوم إنها شنت ضربات جوية، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "مخلب النسر"، شمال العراق ودمرت 50 هدفًا لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابيًا، منها مستودعات أسلحة ومراكز قيادة.وأوضحت أن أكثر من 40 طائرة حربية ومُسيرة شاركت في العملية العسكرية التي تقودها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.وأمس الخميس، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق محمد رضا آل حيدر، إن تركيا تقوم "بشبه احتلال" للشريط الحدودي داخل أراضي العراق.