التصريح بدفن جثة طفل غرق فى إحدى الترع بالحوامدية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل تعرض للغرق بإحدى الترع فى الحوامدية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه خلال لهو الطفل بصحبة صديقه، اختل توازنه وسقط بالمياه، وأشارت إلى عدم وجود شبهة جنائية فى حادث غرق طفل بترعة فى الحوامدية، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل، ولم يشتبهوا فى وفاته جنائيا.. وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بغرق طفل بترعة فى الحوامدية، فانتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى محل الواقعة، وتم انتشال جثته، بإشراف العميد ماجد سعفان، مدير قطاع الإطفاء بالجيزة.. بإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى "ياسر.ع"، 12 سنة، وخلال لهوه اختل توازنه وسقط بالمياه ليلقى مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.