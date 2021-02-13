تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبى الجديد 2021 Nat Geo Abu Dhabi

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي نايل سات (SD):

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي ياه سات (SD):

أعقد الإصلاحات:

ماهية الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم.

هندسة عبقرية:

كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة.

أيام عصيبة على كوكب الأرض:

يضطر العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.

أساطير العالم الجليدي:

دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.



عمليات نقل عملاقة:





سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.



صنارة الصيد:

صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.



أبوكالبيس:

الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.





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تصدرت مؤشرات البحث عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك، لما تقدمه من محتوى مميز من الأفلام الوثائقية والبرامج المعلوماتية والتي تمتع المشاهد بكم هائل من البيانات والمعلومات الثقافية.ويتسأل الكثير من المصريين والعرب عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك، حيث ينتظرها الوطن العربي عامة ومصر خاصة بنشرها مواد فيلمية وثائقية تمتعهم عن الطبيعة الخلابة.وتقدم "الدستور" لقراءها تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على عدد من الأقمار الصناعية المختلفة.تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي النايل سات HD:القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.تردد القناة: 12467.الاستقطاب: أفقي H.معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح الخطأ: 23.القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.تردد القناة: 11804.الاستقطاب: أفقي H.معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح الخطأ: 34.القمر الصناعي: نايل سات (SD).اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.تردد القناة: 12226.الاستقطاب: أفقي H.معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح الخطأ: 34.القمر الصناعي: ياه سات (SD).اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.تردد القناة: 11938.الاستقطاب: أفقي H.معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح الخطأ: 56.ومن برامج الممتعة والمتنوعة التي يقبل عليها الجميع وأهم البرامج:تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي محتوى يلائم فئات عمرية مختلفة، فهي تعرض التقارير المصورة عن الغابات، والبرامج التي تتحدث عن الحيوانات ومعيشتها.وكذلك تعرض برنامجًا خاصًا يناقش أمن وسلامة الطائرات والمطارات، إلى جانب برنامج سمكة التونة العنيدة، وبرنامج المستكشف العبقري بيكاسو.وبرنامج القبض على المهربين، وبرنامج مواجهات حتمية، وبرنامج مستشفى المعجزات، وبرامج أخرى عن الصناعات الكبرى والعملاقة.هذا إلى جانب محتواها من الأفلام الوثائقية التاريخية التي تناقش وتسرد تاريخ الأمم والشعوب.