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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة bein sport المفتوحة على نايل سات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:41 م
bein sport
bein sport
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يبحث عشاق كرة القدم في كل أنحاء الوطن العربي عن كيفية ضبط تردد قناة bein sport المفتوحة على نايل سات، حيث ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل المواطنين وعشاق الكرة، لمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي خاصة مباراة ليفربول غدًا السبت، وكذلك مباريات الدوري الإيطالي وعلى رأسها مباراة فريق يوفنتوس بقيادة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وكذلك الدوري الإسباني.

وفي الوقت الراهن يبحث عشاق نادي الزمالك المصري عن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، لمشاهدة مباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر في أولى مباريات دوري أبطال أفريقيا. 

وتشهد الليلة أولى مباريات دوري أبطال أفريقيا فى دور المجموعات وهي مباراة الزمالك ومولودية الجزائر ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال افريقيا 2021، التى تقام على استاد القاهرة.


تردد قناة bein sport المفتوحة نايل سات


تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 12765.
الاستقطاب أفقي.
معامل الترميز 27500.
معادل تصحيح الخطأ 43.

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات


القمر الصناعي سهيل سات.
التردد 11547.
الاستقطاب عمودي.
معامل الترميز 27500.

وفى حالة توقف التردد السابق يمكنكم استقبال القناة عبر تردد 12476 عمودى "رأسى" على القمر الصناعي النايل سات.

ويزداد حجم الجمهور الذي يبحث عن تردد بين سبورت المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات، يومًا بعد يوم وذلك بعد تطوير مجموعة القنوات الرياضة وظهور عدد كبير من منافسيها في الوطن العربي.


معلق مباراة الزمالك ومولودية الجزائر


اختارت قناة أون تايم سبورت المعلق الرياضى بلال علام ليقوم بالتعليق على مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر الليلة فى دور المجموعة بدوري ابطال افريقيا.

ويعلق على مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المعلق الرياضي رؤوف خليفة المعلق الرياضي فى قناة بين سبورت.

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