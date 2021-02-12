تفاصيل محاولة انتحار فتاة «التيك توك»





تفاصيل محاولة انتحار جنات فتاة التيك توك

بالفحص، تبين استقبال أحد المستشفيات بالقاهرة إحدى السيدات مصابة بحالة تسمم إثر تناولها كمية من العقاقير الطبية، وبسؤالها قررت بأنها قامت بتناول كمية من الأقراص والأدوية حال تواجدها بالشقة سكنها، فى محاولة منها للانتحار لمرورها بضائقة نفسية، بسبب انفصالها عن زوجها، ولم تتهم أو تشتبه فى إصابتها جنائيًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بتناول كمية من العقاقير الطبية فى محاولة للانتحار.