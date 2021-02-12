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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الضنا مش غالي».. حبس عاطل عرض طفله الرضيع للبيع في القاهرة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:40 م
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الجمعة، بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة بيع طفله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال المتهم أنه تعرض في الآونة الأخيرة لضائقة مالية كبيرة، سعى على إثرها في توفير أموال عن طريق عرض طفله الرضيع للبيع، مضيفا أنه خطط لطريقة للحصول على الأموال، فقرر عرض نجله الرضيع للبيع، وأنشأ صفحة على "فيسبوك" وعرض فيها الطفل للبيع، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص تواصلوا معه لشراء الطفل.

واستمعت النيابة إلى زوجة المتهم والتي قالت أنها لم تكن تعرف ما يقوم بها زوجها، وأنه اعتاد قول ذلك لها بصفة المزاح ولم تعلم أنه سيفعل ذلك وأنها كانت ستمنعه اذا علمت بالواقعة.

كان رجال مباحث الآداب، قد رصدوا وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع في نجله "طفل رضيع" مقابل مبلغ مالي.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها، وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتبين أنه صاحب محل أخشاب، مقيم بمحافظة الجيزة، وضبط بحوزته هاتف محمول خاص به ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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