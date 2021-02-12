مقرر لجنة البيئة يُعلن تأييده لقرارات رئيس الوفد

أعلن حاتم فوزي ماضى، مقرر اللجنة النوعية للبيئة بحزب الوفد وسكرتير عام لجنة أول طنطا بمحافظة الغربية، تأييده الكامل لقرارات رئيس الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة، التي أصدرها في مؤتمر صحفي بمقر الحزب الرئيسي.وأضاف أن القرارات التي أصدرها رئيس الوفد جاءت للحفاظ على وحدة الصف ومنع الفوضى داخل بيت الأمة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف يشهد الوفد انطلاقة وازدهار حقيقي، في ظل وجود المستشار بهاء الدين أبوشقة الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.