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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة الصناعة: صدور لائحة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قريبًا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:15 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهي الصغر تم اعتماده في الدورة التشريعية السابقة

وأًضافت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامية شيماء موسي في برنامجها «بيزنس» المذاع على قناة «المحور»، أنه تم الانتهاء من إعداد لائحة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُنتظر مراجعة بمجلس الوزراء، تمهيدًا لصدورها قريبًا.

وأوضحت أن القانون الجديد يعطي العديد من الحوافز المزايا الصريحة لرواد الأعمال، وحاول وضع طريق ممنهج لجذب أصحاب المشروعات الذين يعملون بالقطاع غير الرسمي وضم لقطاع الرسمي وكما وضع حوافز ضريبية منها الضريبة الموحدة المقطوعة والتي تتناسب مع إمكانيات رائد أعمال في بداية مشروعه.

ولفتت إلى أن الجهاز يقدم تيسيرات كثيرة وتمويلات لمشاريع رواد الأعمال سواء من الجهاز أو بعض البنوك العاملة مع البنك المركزي بفائدة مخفضة، مشيرة إلى أنه تم استحداث طرق تمويلية جديدة مثل آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر التي يتم من خلالها المساهمة بحصة في رؤوس أموال الشركات التي تمارس أنشطة داعمة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.


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