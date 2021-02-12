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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس البرلمان اللبناني: عملية تشكيل الحكومة الجديدة دخلت مرحلة جدية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:19 ص
جريدة الدستور
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أعرب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، عن تفاؤله بـ "انفراجة وشيكة" في ملف تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، مشيرا إلى أن إنجاز الاستحقاق الحكومي دخل مرحلة جدية أكثر من أي وقت مضى.

وقال الفرزلي- في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية بعددها الصادر اليوم الجمعة: إنه على الرغم من صعوبة تحديد موعد زمني بصورة قاطعة للانتهاء من التأليف الحكومى، إلا أنه من المرجح ألا يكون هذا الموعد بعيدًا.

وأشار إلى أن هناك العديد من المعطيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الظروف الملائمة لإنجاح جهود عملية تشكيل الحكومة الجديدة، من بينها التغيير في الإدارة الأمريكية وعودة الزخم لدور دول الاتحاد الأوروبى على نحو يساهم في إزالة العقبات أمام المبادرة التي سبق وأطلقتها فرنسا لإنقاذ لبنان، وتعزز الاتجاه الإقليمى والدولى نحو التسويات الكبرى، لا سيما فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الفرزلي، أن من بين المعطيات ارتفاع منسوب الضغوط الداخلية من جهات ومراجع فاعلة إلى درجة يصعب معها المضي قدمًا في عملية عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية، فضلاً عن استشراء حالة التداعي في عمل الدولة والمؤسسات، وتزايد الضغوط على اللبنانيين على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، بما يمثله هذا الأمر من اهتزاز في الاستقرار العام.

ويعاني لبنان من تداعيات حالة الفراغ الحكومى المستمرة منذ 6 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب، رئيس الوزراء، باستقالتها في 10 أغسطس الماضى، على وقع تداعيات الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.

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