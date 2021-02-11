غدًا.. مجلس كنائس الشرق الأوسط يصلي لأجل مرضى كورونا

ينظم مجلس كنائس الشرق الأوسط، غدًا لقاءً للصلاة بعنوان "بالصلاة نواجه معًا فيروس كورونا"، وذلك عبر تطبيق zoom.ويهدف اللقاء الصلاة لأجل مرضى وضحايا فيروس كورونا، وأن يمنح الله العزاء لأسر الراحلين إثر الإصابة به.يشارك عدد من ممثلي الكنائس بمختلف طوائف من دول الشرق الأوسط، بهدف دعم الحوار والتواصل الدائم بينهم.