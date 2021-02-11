«مشروعات البرلمان»: إعداد خريطة استثمارية لطرحها على الشباب

«مشروعات البرلمان»: إعداد خريطة استثمارية لطرحها على الشباب
الخميس 11/فبراير/2021 - 07:31 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
كشف محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنه تم الأخذ بتوصية اللجنة على الاتفاق بين هيئة الاستثمار بمكاتبها في المحافظات وجهاز تنمية المشروعات والمحافظات وجهاز تحديث الصناعة علي إعداد خريطة استثمارية لكل المحافظات والفرص الواعدة بها في ظل سياسة إحلال الواردات وتقليل الاستيراد، مشيرًا إلى أن يكون لكل محافظة الميزة التنافسية الخاصة بها في الصناعة المحددة لها
وأكد مرعي أن هذا يقضي على سياسة الجزر المنعزلة بين كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل دعم ثقافة ريادة الأعمال، موضحًا أنه تم اختيار نموذج لـ5 محافظات للبدء بها وعي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية بناء على الاتفاق مع المحافظين بتكليف نائب محافظ وبحضورمندوب من هيئة الاستثمار بالمشاركة في الاجتماع.
وقال إنه سيتم إعداد الخريطة الاستثمارية لكل محافظة وطرحها على الشباب مع تقديم كافة التسهيلات الائتمانية سواء في إصدار التراخيص أو القروض.
وتابع: «حتى لو وصلنا لأن تقوم هيئة الإستثمار بعمل مجمعات صناعية من أجل توطين الصناعة المحلية التي تدعمها الدولة وتقليل عملية الإستثمار وخلق فرص عمل ونشر فكر ريادة الأعمال ودعم رواد الاعمال وتقديم كافة الخدمات الفنية والعملية لهم، فضلا عن تقديم حزمة متكاملة من خدمات التأسيس والخدمات المتعلقة بها من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار».
وأشاد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان بالدور الذي تقوم به هيئة الاستثمار في نشر ثقافة ريادة الأعمال ووزارة الصناعة والتنمية المحلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مرعي أن هذا يقضي على سياسة الجزر المنعزلة بين كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل دعم ثقافة ريادة الأعمال، موضحًا أنه تم اختيار نموذج لـ5 محافظات للبدء بها وعي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية بناء على الاتفاق مع المحافظين بتكليف نائب محافظ وبحضورمندوب من هيئة الاستثمار بالمشاركة في الاجتماع.
وقال إنه سيتم إعداد الخريطة الاستثمارية لكل محافظة وطرحها على الشباب مع تقديم كافة التسهيلات الائتمانية سواء في إصدار التراخيص أو القروض.
وتابع: «حتى لو وصلنا لأن تقوم هيئة الإستثمار بعمل مجمعات صناعية من أجل توطين الصناعة المحلية التي تدعمها الدولة وتقليل عملية الإستثمار وخلق فرص عمل ونشر فكر ريادة الأعمال ودعم رواد الاعمال وتقديم كافة الخدمات الفنية والعملية لهم، فضلا عن تقديم حزمة متكاملة من خدمات التأسيس والخدمات المتعلقة بها من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار».
وأشاد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان بالدور الذي تقوم به هيئة الاستثمار في نشر ثقافة ريادة الأعمال ووزارة الصناعة والتنمية المحلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.