«مشروعات البرلمان»: إعداد خريطة استثمارية لطرحها على الشباب

كشف محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنه تم الأخذ بتوصية اللجنة على الاتفاق بين هيئة الاستثمار بمكاتبها في المحافظات وجهاز تنمية المشروعات والمحافظات وجهاز تحديث الصناعة علي إعداد خريطة استثمارية لكل المحافظات والفرص الواعدة بها في ظل سياسة إحلال الواردات وتقليل الاستيراد، مشيرًا إلى أن يكون لكل محافظة الميزة التنافسية الخاصة بها في الصناعة المحددة لهاوأكد مرعي أن هذا يقضي على سياسة الجزر المنعزلة بين كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل دعم ثقافة ريادة الأعمال، موضحًا أنه تم اختيار نموذج لـ5 محافظات للبدء بها وعي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية بناء على الاتفاق مع المحافظين بتكليف نائب محافظ وبحضورمندوب من هيئة الاستثمار بالمشاركة في الاجتماع.وقال إنه سيتم إعداد الخريطة الاستثمارية لكل محافظة وطرحها على الشباب مع تقديم كافة التسهيلات الائتمانية سواء في إصدار التراخيص أو القروض.وتابع: «حتى لو وصلنا لأن تقوم هيئة الإستثمار بعمل مجمعات صناعية من أجل توطين الصناعة المحلية التي تدعمها الدولة وتقليل عملية الإستثمار وخلق فرص عمل ونشر فكر ريادة الأعمال ودعم رواد الاعمال وتقديم كافة الخدمات الفنية والعملية لهم، فضلا عن تقديم حزمة متكاملة من خدمات التأسيس والخدمات المتعلقة بها من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار».وأشاد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان بالدور الذي تقوم به هيئة الاستثمار في نشر ثقافة ريادة الأعمال ووزارة الصناعة والتنمية المحلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.