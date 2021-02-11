بعد زيارة «المنفي».. رئيس الحكومة الليبية الجديد يتوجه لبنغازي

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبدالحميد دبيبة، الخميس، أنه سيتوجه لمدينة بنغازي الأسابيع المقبلة.وأوضحت وكالة "نوفا" الإيطالية أنه لم يتضح بعد برنامج زيارة الدبيبة لبنغازي.وتأتي زيارة الدبيبة بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي لبنغازي في أول زيارة له منذ توليه المنصب بعد اختياره من قبل أعضاء الحوار السياسي بجنيف.واستقبل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة الدكتور محمد المنفي.وأوضح الجيش الليبي في بيان اليوم أنه تم خلال اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين، وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام، وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر.ويجري رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي محمد المنفي زيارة هي الأولى له إلى بنغازي بعد اختياره من قبل أعضاء الحوار السياسي الليبي في جنيف، وذلك ضمن السلطة الانتقالية التي ستدير البلاد في الفترة الانتقالية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال نهاية العام الجاري.