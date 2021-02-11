جريفنث: يوجد زخم دولي لدعم تسوية سياسية وسلام مستدام في اليمن

أكد مارتن جريفنث المبعوث الأممي إلى اليمن، الخميس، أن هناك زخما دوليا لدعم التوصل لتسوية سياسية وسلام مستدام في اليمن.وقال المبعوث الأممي إلى اليمن في تصريحات مساء اليوم، إنه سيواصل العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الأعمال العدائية وإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الصراع في اليمن، وذلك حسب قناة "العربية".وشدد المبعوث الأممي على أن تصاعد وتيرة الأعمال العدائية في اليمن يشكل تهديدًا مستمرا لحياة المدنيين.وكان التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أعلن في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية، مؤكدا أن هناك محاولات إرهابية متعمدة وممنهجة من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.