رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جريفنث: يوجد زخم دولي لدعم تسوية سياسية وسلام مستدام في اليمن

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:17 م
مارتن جريفنث
مارتن جريفنث
محمد عمر
طباعة
أكد مارتن جريفنث المبعوث الأممي إلى اليمن، الخميس، أن هناك زخما دوليا لدعم التوصل لتسوية سياسية وسلام مستدام في اليمن.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن في تصريحات مساء اليوم، إنه سيواصل العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الأعمال العدائية وإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الصراع في اليمن، وذلك حسب قناة "العربية".

وشدد المبعوث الأممي على أن تصاعد وتيرة الأعمال العدائية في اليمن يشكل تهديدًا مستمرا لحياة المدنيين.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أعلن في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية، مؤكدا أن هناك محاولات إرهابية متعمدة وممنهجة من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«حملت به سفاحًا».. حبس سيدة تركت طفلها الرضيع أمام عيادة طبيب بالمرج

الصحة: مصر ستحصل على كميات من لقاح كورونا آخر فبراير

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

5 أرقام قياسية حققها الأهلي بعد برونزية المونديال

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

5 أرقام قياسية حققها الأهلي بعد برونزية المونديال

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

بعد شفائها من كورونا.. ثاني معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

دارسة استقصائية تكشف تأثر فرص توفير علاجات هشاشة العظام بجائحة كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

20 فبراير.. «دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

وزيرة الثقافة تلتقى الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين