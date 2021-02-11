التحالف العربى يدمر صاروخا بالستيا استهدف السعودية ويتوعد بالرد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، مساء اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.وشدد التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان الخميس، على أنه ستتم محاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضح التحالف العربي أن محاولات إرهابية متعمدة وممنهجة من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.