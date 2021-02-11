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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد تصريحات وزيرة الصحة.. «التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:15 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، ما تردد عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول إلى بعد 20 فبراير، واستمرار تعليق الدراسة بالمدارس، تزامنا مع تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوقعات ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وأكد «شوقي» في تصريحات صحفية، إن كل ما يتم تداوله بشأن تأجيل الدراسة هدفه إثارة البلبلة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة تفاصيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير الجاري.

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