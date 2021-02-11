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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة سائق بتهمة قتل مواطن في دار السلام

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:46 م
محاكمة
محاكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق بتهمة جرح مواطن أفضى إلى الموت بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات في دار السلام لجلسة 13 مارس المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض، وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم يحيى.م، سائق بجرح المجني عليه محمد.ش، عمدًا حال حضوره مسكن الأخير ونشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار استل على إثرها سلاحًا أبيض سكين من مسكن ضحيته قاصدًا إحداث إصابته بغير نية إزهاق روحه، فكال له طعنة استقرت في صدره فأحدثت إصابته والتي أفضت إلى موته.

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