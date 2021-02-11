تأجيل محاكمة سائق بتهمة قتل مواطن في دار السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق بتهمة جرح مواطن أفضى إلى الموت بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات في دار السلام لجلسة 13 مارس المقبل.عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض، وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم يحيى.م، سائق بجرح المجني عليه محمد.ش، عمدًا حال حضوره مسكن الأخير ونشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار استل على إثرها سلاحًا أبيض سكين من مسكن ضحيته قاصدًا إحداث إصابته بغير نية إزهاق روحه، فكال له طعنة استقرت في صدره فأحدثت إصابته والتي أفضت إلى موته.