رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: نسعى لإدراج القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن «حياة كريمة»

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:07 م
جريدة الدستور
وفاء على- أميرة ممدوح
طباعة
قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، إن استمارة "نورت بلدك" التي طرحتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالتزامن مع عودة المصريين بالخارج المتضررين من أزمة كورونا، شهدت أربع مراحل من التطور منذ طرحها حتى الآن، حتى تتناسب مع كل شرائح العائدين من الخارج، وتفادي أى معوقات قد تواجه العائدين خلال ملء الاستمارة، حتى تصبح مكتملة البيانات التي من شأنها معرفة تخصصات ووظائف العائدين والبدء في إيجاد فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم والاستفادة من خبراتهم بالمشروعات القومية الحالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، اجتماعًا مطولاً لمناقشة التطورات في ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، وبحث مزيد من التعاون والتنسيق في هذه الملفات خلال الفترة المقبلة تحت مظلة المبادرات الرئاسية، وذلك بحضور ومشاركة وفد من الوزارتين.

واستعرضت وزيرة الهجرة في بداية حديثها مبادرات الوزارة ذات العمل المشترك من وزارة التخطيط، من بينها مبادرة "نورت بلدك"، ومبادرة "مراكب النجاة"، كذلك دمج المصريين بالخارج للمشاركة والتعاون في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال المساهمة في تطوير قراهم، أو القرى الأكثر احتياجًا، وفق ما وضعته الدولة المصرية من رؤية لرفع مستوى المعيشة لأهالي هذه القرى، بما يتناسب مع مفهوم القرى المستدامة.

وفيما يتعلق بما تمت بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن العمل ما زال جاريًا في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، فقد تمت زيارة 4 محافظات، وهي (الفيوم البحيرة الغربية والمنيا)، ضمن 14 محافظة هم الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ويتم التعاون مع كل الجهات المعنية بهذا الملف للتوعية بمخاطر الظاهرة وتوفير البديل الأمن لشبابنا، فقد تم لقاء نحو 20 ألف شخص باللقاءات الجماهيرية في الأربع محافظات، كذلك تدريب وتثقيف 2500 رائدة ريفية للمشاركة بعمليات التوعية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة لتدريب 1000 شاب مع برنامج تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وإطلاق مبادرة "بداية ديجيتال" التي تهدف لتدريب 1000 شاب على المهن الإلكترونية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية بمصر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن افتتاح المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للهجرة، وجار التنسيق لإجراء زيارات أخرى لباقي المحافظات في الفترة المقبلة، وفق الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

الصحة: مصر ستحصل على كميات من لقاح كورونا آخر فبراير

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

الصور

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تتسلم 27 ماكينة غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

نبيلة مكرم: حكم سجن المهندس «أبوالقاسم» 25 سنة بالسعودية قابل للطعن

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد التحصيل قبل تطبيق الغرامة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ماذا تعنى فعالية اللقاحات ضد كورونا؟

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

هيئة الكتاب تواصل استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي

«المورد الثقافي» يطلق النسخة الرقمية من مهرجان «ريدزون» السنوي

سعاد العنزي تلقي محاضرة عن مي زيادة بمناسبة ذكرى ميلادها