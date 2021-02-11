النمسا تسجل 24 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، تسجيل 1577 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، خلال 24 ساعة، بينما تلقى التطعيم 360 ألفًا و727 حالة.وذكر بيان لوزارة الصحة أن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 429 ألفًا و139 حالة وقد تعافى منها 407 آلاف و155 حالة بينما توفى 8138 حالة، موضحًا أنه يتواجد بالمستشفيات 1511 حالة منهم 265 حالة في العناية المركزة.